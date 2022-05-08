النزاهـة تكـشف هـدراً للـمال العام بقـيمـة 125 مليار دينار في ميسان

2022/05/08 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسانأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تمكُّنها من ضبط حالات هدرٍ للمال العام في مُحافظة ميسان، فيما بينت أنَّ قيمة الهدر بلغت (125,000,000,000) مليار دينار.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة ودائرة عقارات الدولة ومُديريَّات التسجيل العقاري والزراعة والموارد المائيَّة في المُحافظة، أفادت بأنَّه تمَّ ضبط مخالفات في بيع عقارين عائدين للدولة بثمنٍ أقلَّ من (5%) من ثمنهما الحقيقي؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق غبنٍ فاحشٍ وهدرٍ في المال العام".وأضافت ان "القيمة التقديريَّة للعقارين تبلغ ما يقارب (130,000,000,000) مليار دينارٍ، وإنَّ الغبن الذي لحق بالمال العام جرَّاء بيع العقارين البالغة مساحتهما (55) دونم، العائدين إلى وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة يُقدَّرُ بــ (125,000,000,000) مليار دينار"، مُشيرةً إلى "حدوث مُخالفة الإجراءات والقوانين الخاصَّة ببيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن مُخالفاتٍ أخرى رافقت عمليَّـة تسجيلهما".وأوضحت أنَّ "الفريق قام بجمع المعلومات عن العقارين من الجهات التي انتقل إليها، وتصوير موقعهما وتحديدهما، كما قام بضبط أوليَّات الموضوع والمخاطبات والموافقات الخاصَّة بإجراءات البيع كافة".واشارت انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

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