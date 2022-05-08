نائب يحدد 3 أسباب وراء تدني موقع الجواز العراقي عالمياً.. هذا ما سيفعله مجلس النواب - عاجل

2022/05/08 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد النائب مضر الكروي، اليوم الاحد، 3 اسباب وراء تدني موقع الجواز العراقي عالميا، فيما اكد ان ملف الجواز العراقي سيطرح داخل مجلس النواب قريبا لبحث معالجته.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الجواز العراقي ماساة اخرى مع وجوده في نهاية قائمة الجوازت على مستوى العالم وهذا لايليق به ويثير الكثير من علامات الاستفهام عن سبب اهمال الحكومات المتعاقبة لهذا الامر وعدم تفاعلها مع الحلول المطروحة من قبل الجهات ذات العلاقة".

واضاف، أن "3 اسباب تقف وراء ماساة الجواز العراقي هي تداعيات احداث قبل 2003 وما تلاها، بالاضافة الى الاوضاع الامنية وعدم التنسيق مع الدول ناهيك عن التطورات الكبيرة في تامين الجوازات وجعلها اكثر صعوبة امام التزوير"، لافتا الى أن "الملف سيطرح من قبله قريبا في اروقة مجلس النواب من خلال الدعوة الى جلسة واستضافة المعنيين في وزارتي الداخلية والخارجية من اجل بحث اسباب بقاء الجواز العراقي في موقعه المتدني في قائمة الجوازات العالمية وما هي الحلول المطروحة حاليا".

واشار الى أن "قوة الجواز تكشف عن قوة النظام السياسي والاقتصادي والانفتاح ومستوى العلاقات بالاضافة الى الاستقرار في البعد الامني مبينا ضرورة اعطاء ملف الجواز اهتمام اكبر لانه مهم للغاية".

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