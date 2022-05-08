بالأبيض والأسود.. زيلنسكي

2022/05/08 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو على حسابه علي موقع فيسبوك يكشف الآثار المدمرة للغزو الروسي لبلاده .

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