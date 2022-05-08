روسيا ليست جمهورية موز ، اقتصادها متين وآلتها الحرية مدمرة بقلم : تيسير خالد - تيسير خالد

2022/05/08 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيسير_خالد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثالث من أيار الجاري مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية ردا على العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول التي تصنفها موسكو بالدول غير الصديقة .



ولم يقدم المرسوم تفاصيل عن الأفراد أو الكيانات التي قد تتأثر بهذه الإجراءات .



وكان الرئيس بوتين قد اصدر مرسوما تحظر روسيا بموجبه تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات ......





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