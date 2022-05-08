دجاجة المستقلين، هل ستبيض حكومة ذهبية؟ - علاء اللامي

2022/05/08 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي ردَّ زعيم التيار الصدري على مبادرة الإطار التنسيقي الداعية إلى منح حق تشكيل الحكومة إلى المستقلين بمبادرة مقابلة هي نفسها مبادرة الإطار مع شرط صغير هو أن يشكل النواب المستقلون تجمعا نيابيا "يضم 40 فردا بعيدا عن الإطار التنسيقي للالتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة وسيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم بما فيهم الكتلة الصدرية خلال مدة أقصاها 15 يوما".



فماذا يمكن أن نستنتج من دلالات ومعاني في هذ ......





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