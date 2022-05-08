القرآن محاولة لقراءة مغايرة 53 - ضياء الشكرجي

2022/05/08 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَإِذ جَعَلنَا البَيتَ مَثابَةً لِّلنّاسِ وَأَمنًا وَّاتَّخِذوا مِن مِّقامِ إِبراهيمَ مُصَلًّى وَّعَهِدنا إِلى إِبراهيمَ وَإسماعيلَ أَن طَهِّرا بَيتِيَ لِلطّائِفينَ وَالعاكِفينَ وَالرُّكَّعِ السُّجودِ (125)وتنتقل بنا هذه الآيات من إبراهيم وولده إسماعيل إلى الكعبة في مكة التي هي موطن محمد الذي اضطر الهجرة منه ثم عاد فاتحا منتصرا، والتي جعلها لاحقا قبلة المسلمين في صلاتهم وفي عدد من طقوسهم.



ومن ......





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