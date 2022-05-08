العراق في المرتبة 99 عالميا من أصل 121 دولة في التعافي من كورونا

2022/05/08 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حل العراق المرتبة التاسعة والتسعين عالميا من أصل مئة وواحد وعشرين دولة في التعافي من جائحة كورونا.

ورصد مؤشر نيكاي الخاص بمستويات التعافي من جائحة كوفيد تسعة عشر لشهر ايار الحالي ان العراق ما زال متأخرا في التعافي من جائحة كورونا، اذ حصل العراق على معدل ثلاثة وخمسين ونصف بالمئة كنسبة للتعافي من كوفيد تسعة عشرويتبع المؤشر معايير عدة تشمل إجمالي أعداد المطعمين والإصابات الجديدة والوفيات والإجراءات الوقائية وغير ذلك لتصنيف معظم دول العالم ضمن نشرته الشهرية.

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