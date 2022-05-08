الفرق البيطرية في كركوك تواصل حملات التعقيم للوقاية من الحمى النزفية

2022/05/08 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل الفرق البيطرية في محافظة كركوك حملتها لتطهير المزارع بهدف الوقاية من مرض الحمى الزفية.

وتعمل فرق البيطرة على رش الماشية والمرفقات بالمطهرات بعد يوم من تسجيل أول حالة وفاة بسبب حمى القرم والكونغو النزفية مع ظهور الفيروس في عدد من المحافظات في حين أشارت طبيبة بيطرية الى خطورة المرض داعية المواطنين الى اتخاذ الاحتياطات والتعاون مع الجهات المختصة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.

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