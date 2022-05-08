هذا المصمم يريد تثقيف العالم حول التاريخ

2022/05/08 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد مصمم الأزياء هاريس ريد إلى الشهرة بعد أن قام بتصميم أزياء لهاري ستايلز عندما كان لا يزال طالبًا.الآن، بصفته فنانًا مميزًا في معرض جديد في متحف فكتوريا وألبرت في لندن، يلقي ريد نظرة على تاريخ الملابس الرجالية، موضحًا أن الملابس الرجالية كانت دائمًا سلسة.

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