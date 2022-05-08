معمل تدوير النفايات في النجف.. مشروع واعد يفتقر الى الجدوى الاقتصادية

2022/05/08 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع – حيدر فرمان

كشفت محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، أن مشروع تدوير النفايات واعد ويفتقر الى الجدوى الاقتصادية، فيما أشارت الى أن المشروع تم عرضه كفرصة استثمارية وفق مواصفات عالمية.

وقال مستشار محافظ النجف لشؤون الأعمار عباس العلياوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "مشروع تدوير النفايات لم يرَ النور رغم عرضه عدة مرات كفرصة استثمارية كون الشركات التي قدمت عروضها للتنفيذ ومنها الشركة البريطانية التي وجدت ان انشاءه لايحقق اي جدوى اقتصادية".

وأضاف، أن "هناك عدة أسباب في عملية التدوير التي تحتاج الى فرز النفايات وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى أيدي عاملة وجهد، فضلاً عن غياب ثقافة التدوير لدى المواطنين"، مبيناً أن "مواطني عدد من الدول يمتلكون ثقافة فرز النفايات في حين، أن أغلب العراقيين يقومون بدمج النفايات وهو أحد المعوقات لإنجاح عملية التدوير".

وتابع العلياوي، أن "من هم الأسباب التي أدت الى عدم تنفيذ المشروع هو أن المستثمر لا يستطيع تحديد الأسعار وبالتالي ربما لايحقق المشروع اي جدوى اقتصادية"، مشيراً إلى أن "المشروع يمر بعدة مراحل بإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق المواد العضوية بعد تخميرها".

يذكر، أن كمية النفايات التي تطرحها محافظة النجف من النفايات الصلبة تصل الى 1200 طن يومياً وهي نفايات مطروحة من ستة قطاعات تابعة لمديرية البلدية تغطي من السكان ما يصل الى 800 ألف نسمة.

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