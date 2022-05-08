الداخلية تشكل لجاناً لتدوير المدراء والآمرين الذين مضى على تنصيبهم 4 سنوات (وثيقة)

2022/05/08 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شكلت وزارة الداخلية، لجان تفتيش لتقييم الوضع الأمني في المحافظات كافة، وإجراء التدوير الوظيفي لمدراء الأقسام وآمري الأفواج ومدراء الشعب الذين مضى على تسنمهم المناصب لمدة أكثر من 4 سنوات فما فوق.

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