الحكيم يدين الهجوم الإرهابي على سيناء

2022/05/08 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ادان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاحد، الهجوم الارهابي الذي طال مدينة سيناء.

دعا الحكيم تغريدة له اطلعت عليها (بغداد اليوم) " الدول المتضررة من آفة الإرهاب الظلامي وعموم المجتمع الدولي للتكاتف والعمل على تجفيف منابع تمويله ووأد مخططاته الأثيمة لضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره".

وقال "نشارك جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مشاعر الحزن والألم بعد الإعتداء الإرهابي الذي طال غرب سيناء".

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