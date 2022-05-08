حراك برلماني للتحقيق بترويج وزير الصناعة لشركة اسرائيلية لتجهيز القوات العراقية - عاجل

2022/05/08 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف تحالف الفتح، اليوم الاحد، عن حراك برلماني للتحقيق بشأن ترويج وزير الصناعة لشركة اسرائيلية لتجهيز القوات العراقية.

وقال النائب عن التحالف رفيق الصالحي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الدستور العراقي واضح جداً فهو يمنع أي تواصل واتفاق مع الكيان الصهيوني، كما ان أي تواصل معهم مرفوض سياسيا وشعبياً ولا يمكن القبول به اطلاقاً تحت أي عنوان كان".

وأضاف ان "الأيام المقبلة سوف تشهد حراك برلماني بهدف التحقيق بالمعلومات والانباء، التي تتحدث عن ترويج وزير الصناعة لشركة اسرائيلية لتجهيز القوات العراقية، فهذا الامر مخالف للدستور والقانون، كما انه ان شخص يعمل بهذا التوجه سوف يحاسب من قبل البرلمان".

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