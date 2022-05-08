الكشف عن “محاولات سنية” لازاحة الحلبوسي

2022/05/08 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف المحلل السياسي هيثم الخزعلي , الاحد , عن وجود محاولات من داخل البيت السني لاقصاء محمد الحلبوسي من منصبه , مبينا ان المحاولات تأتي نتيجة لتغوله والتنكيل بمعارضيه.وقال الخزعلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” محاولات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بفرض سطوته على محافظة الانبار ولدت […]

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