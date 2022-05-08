العراق من أرض السواد والرواء الى الصحراء والغبراء - جواد كاظم غلوم

2022/05/08 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم لا يكاد يمرّ اسبوع او اكثر دون ان تتعرض بلاد الرافدين الى عواصف ترابية هائجة تثقل هذا البلد الذي مازال يعاني من مخلفات وإرباكات بغيضة وانسداد سياسي رغم مرور شهور عديدة على الانتخابات .



ولا ندري متى نعدّ العدّة الآن لعودته الى مصاف الدول التي يشار اليها بالبنان ونحن تحت نقمة عواصف سياسية صاحبتها هذه العواصف الترابية التي لاترحم سقيما فجعلت العراق حمادة حمراء حيث لا مراعي طبيعية ولا أحزمة خضر ......





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