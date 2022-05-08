بعد موقفه البطولي.. الغانمي يمنح قدما ممتازا لأحد منتسبي الشرطة ويكرمه مالياً

2022/05/08 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

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بعد موقفه البطولي..



وزير الداخلية يمنح قدما ممتازا لأحد منتسبي الشرطة ويكرمه تكريماً مالياً

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