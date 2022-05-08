2022/05/08 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jJFPaHJEvBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ويلات العراق .. معلومات تاريخية خطيرة بدءاً من صدام حسين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ويلات العراق .. معلومات تاريخية خطيرة بدءاً من صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).