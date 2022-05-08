الأنبار: القطعات العسكرية جاهزة للرد والكاميرات الحدودية لا تتأثر بالغبار

2022/05/08 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

كشفت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الأحد، عن خطط في ظل تصاعد العواصف الترابية، مبينةً، أن الكاميرات الحرارية المتواجدة على الحدود لا تتأثر بالعواصف التربية.

وقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن نومان الزوبعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطاعات جاهزة للرد على اي تحركات أو تسللات ارهابية، حيث إن الدوريات منتشرة في مناطق المسؤولية من اجل اخذ الحيطة والحذر والرد على العدو خاصة في الأيام المغبرة والجو المترب".

واوضح، أن "السيطرات متواجدة على طول الخط السريع الدولي، من اجل حماية الخط السريع المؤدي الى الأردن وسوريا، فضلاً عن وجود كاميرات حرارية على الطريق لا تتأثر بالغبار أو التغييرات المناخية الاخرى".

وتوقع الزوبعي، "ازدياد العواصف في الأيام المقبلة"، مؤكداً، "استعداد القطاعات المتواجدة وجميع الامكانيات متوفرة للكشف عن نوايا العدو سواء من الحدود أو الصحاري أو الكهوف والوديان".

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