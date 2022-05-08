2022/05/08 | 14:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الكلتة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب المغربي اقتراحا قانونيا يهدف إلى إلغاء مادة تجيز زواج القاصرات في البلاد، وذلك وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب.. مطالبات بإلغاء مادة تجيز زواج القاصرات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب.. مطالبات بإلغاء مادة تجيز زواج القاصرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).