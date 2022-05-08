الديمقراطي الكردستاني يعلن عزمه عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات

2022/05/08 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن عزمه الشروع بعقد بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع القوى والأطراف السياسية لمعالجة الانسداد في العملية السياسية.

وأشار المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد عقب انتهاء اجتماع لمجلس قيادة الحزب ترأسه مسعود البارزاني أشار الى تكثيف الجهود لانهاء الانسداد السياسي ولمضي في تشكيل الحكومة المقبلة وذلك ضمن إطار التحالف الثلاثي مؤكدا ان المواعيد الذي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقوى السياسية ستكتمل وان تحالف إنقاذ وطن على تماس مباشر وتواصل مستمر مع الاطراف والقوى بغية التوصل الى تفاهمات مشتركة.

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