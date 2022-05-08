2022/05/08 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني من مخاطر نفاد القمح بسبب تراجع الخزين من هذه المادة الغذائية الأساسية في العراق.وأكد السوداني في بيان ان الكميات المسوقة لغاية الان من محصول الحنطة تبلغ نحو ثلاث مئة ألف طن وأن الكميات المتوقع تسويقها لن تتجاوز مليونا وخمس مئة ألف طن في وقت يحتاج فيه العراق الى اربع مئة وخمسين الف طن من الطحيين لتغطية تجهيز الحصة التموينية الشهرية للمواطنين.ودعا السوداني الحكومة الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتفادي تداعيات الازمة المحتملة ومن بينها اللجوء الى استيراد الحنطة واطلاق المنح المالية للفلاحين لتشجيعهم على تسويق المحصول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: العراق لا يملك سوى خزين شهر واحد من الحنطة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: العراق لا يملك سوى خزين شهر واحد من الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).