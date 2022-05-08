بالصور .. وزير الكهرباء في زيارة لمركز السيطرة الوطني

2022/05/08 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏زار السيد وزير الكهرباء المهندس “عادل كريم” ،اليوم الاحد، مركز السيطرة الوطني التابع لدائرة التشغيل والتحكم ، للإشراف ميدانياً على عمل وإدارة المنظومة الوطنية ، وكان في إستقبالهم مدير عام الدائرة المهندس يحيى عباس جابر ومعاونه ومديري مراكز السيطرة والاتصالات .

اطلع السيد الوزير على حجم الطاقات التوليدية ومستوى الاتاحات المتحققة ، بضمنها كمية الطاقة ‏المجهزة لعموم المحافظات مقارنة بالعام السابق ، كتجهيز محافظة الأنبار وبالتحديد أقضية ( حديثة ، قائم ، راوه ، هيت ) بعد إعادة خط حديثة غرب بغداد ( ٤٠٠ ك.ڤ ) إلى العمل ، ومثيلتها محافظة النجف الاشرف بعد استحداث خطي ( قادسية – نجف ٤٠٠ ك.ڤ ) و ( نجف – ‏خيرات غازية ٤٠٠ ك.ڤ ) .

وناقش مع مرافقيه اهمية المواكبة الفنية بين ارتفاع الاحمال وكفاءة خطوط النقل ، واوعز بضرورة انجاز المحطات التحويلية ، وحماية خطوط النقل بمناولات الذبذبة ، مع مراعاة الصعود بأحمال المحطات الكهرومائية بعد رفع ضخ المياه ، وإنجاز خطوط ( جنوب بغداد – واسط ) ، واكمال الصيانات ، واعتماد العدالة في توزيع الطاقة المُنتَجة .‏

وقد أشاد السيد الوزير بالدور الفاعل لدائرة التشغيل والتحكم ، وأوصى بإستبدال نظام السيطرة الالكتروني بمعدات جديدة متطورة تقنياً لمواكبة التحديثات التكنولوجية ، بالتزامن مع تطوير ملاكاتها عبر دورات تدريبية عالية المستوى لرفع كفاءتهم وخبراتهم .

كما وأكد على ضرورة التوزيع العادل لحصص المحافظات من الطاقة ومراعاة مراقبة عدم التجاوز بالحصة المقررة على باقي حصص المحافظات،في حين ان الوزارة تراعي زيادة دعم المحافظات بالطاقة بضوء الزيادة المتحققة للطاقات الانتاجية،واوصى بالتأكيد على استمرار العمل بالاستثناءات الكاملة للمستشفيات والمراكز الطبية ومشاريع المياه ومحطات التصريف

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