الملك سلمان في المستشفى

2022/05/08 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأحد، دخول العاهل،

سلمان بن عبدالعزيز، إلى مستشفى الملك

فيصل التخصصي في جدة، السبت، لإجراء بعض

الفحوصات الطبية.

وأوضح بيان للديوان الملكي السعودية

نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)،

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