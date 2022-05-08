2022/05/08 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شؤون الاقامة، اليوم

الاحد، عن تسفير 268 اجنبياً مخالفاً

لشروط الاقامة في العراق.

وذكرت المديرية في بيان صحفي تابعته

وكالة نون انها "قامت بتسفير 268 شخص

اجنبي مخالف لقانون الاقامة رقم 76

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسفير 268 اجنبياً من مختلف الجنسيات خارج الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسفير 268 اجنبياً من مختلف الجنسيات خارج الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).