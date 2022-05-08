2022/05/08 | 14:30 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية شؤون الاقامة، اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسفير 268 اجنبياً من مختلف الجنسيات خارج الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الاحد، عن تسفير 268 اجنبياً مخالفاً
لشروط الاقامة في العراق.
وذكرت المديرية في بيان صحفي تابعته
وكالة نون انها "قامت بتسفير 268 شخص
اجنبي مخالف لقانون الاقامة رقم 76
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسفير 268 اجنبياً من مختلف الجنسيات خارج الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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