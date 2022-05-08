رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل السفير البريطاني

2022/05/08 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان اليوم الاحد

الموافق 8/ 5 /2022 السفير البريطاني السيد

مارك برايسون

ونقل بيان لمجلس القضاء حصلت وكالة نون

عليه اليوم ان اللقاء بحث الموقف

الق

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