2022/05/08 | 14:30 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل السفير البريطاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدكتور فائق زيدان اليوم الاحد
الموافق 8/ 5 /2022 السفير البريطاني السيد
مارك برايسون
ونقل بيان لمجلس القضاء حصلت وكالة نون
عليه اليوم ان اللقاء بحث الموقف
الق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل السفير البريطاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل السفير البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).