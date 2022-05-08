خبير يقترح حلاً لمعالجة التصحر في العراق

2022/05/08 | 14:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفير الأراضي وتجهيز الطلبة بالسلف المالية والتجهيزات اللازمة.

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