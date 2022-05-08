وفاة 3 سياح أمريكيين في فندق بجزر الباهاما في ظروف غامضة

2022/05/08 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت سلطات جزر الباهاما، على جثث ثلاثة سياح أمريكيين، توفوا في ظروف غامضة داخل منتجع سياحي، وتحدث مراسل شبكة CNN ، بولو ساندوفال مع المفوض ، بول رول من شرطة جزر البهاما الملكية للحصول على معلومات بشأن أسباب الوفاة في هذه القضية.

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