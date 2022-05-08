تفاقم الخلافات داخل “السيادة” يؤجل اجتماع نوابه للمرة الثالثة

2022/05/08 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت مصادر مطلعة، الاحد، تاجيل اجتماع نواب تحالف السيادة عن ديالى للشهر الثاني على التوالي بسبب تفاقم الخلافات.وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نواب تحالف السيادة عن ديالى والبالغ عددهم 8 كان من المؤمل عقد اجتماع دوري اليوم لكنه اجل الى اشعار اخر وهذا 3 تاجيل خلال شهرين”.واضافت المصادر،ان “تأجيل الاجتماع […]

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