توجيه مطلب للعيداني بالقضاء على

2022/05/08 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

وجه رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة، صادق العلي، اليوم الأحد، مطلبا إلى المحافظ اسعد العيداني، بالقضاء على رأس الفساد في مطار البصرة الدولي.

وذكر المكتب الاعلامي لنقابة الصحفيين فرع البصرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة صادق العلي، طالب محافظ البصرة اسعد العيداني، بالقضاء على من وصفه برأس الفساد في مطار البصرة الدولي بشكل نهائي، قاصداً بذلك ما يعرف بتكسي المطار".

ووصف العلي، قرار المحافظ السابق بالسماح بدخول المواطنين بسيارات ذويهم الخاصة عند السفر، بـ"القرار الشجاع"، مطالباً العيداني بـ"السماح بدخول المواطنين عند الاستقبال وإنهاء تكسي المطار بشكل نهائي".

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