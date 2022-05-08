الاعرجي: العراق حريص على التعاون مع حلف الناتو

2022/05/08 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق مايكل لوسغارد، بحضور سفيرة البعثة لاتيثية فن اش، بمناسبة انتهاء مهام عمل قائد البعثة في العراق.

وأكد الأعرجي خلال اللقاء، حسب بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، أن "العراق حريص على التعاون مع حلف الناتو وكل الجهات التي ساعدته في حربه ضد داعش، مجددا تأكيد موقف العراق بحل المشكلات وإنهاء الحرب في اوكرانيا والجلوس على طاولة الحوار، لتجنيب العالم ويلات الحروب".

وأشار البيان الى تطرق قائد بعثة الناتو في العراق إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، واكد انها "لم تؤثر على عمل البعثة ودعمها للعراق، وأن البعثة مستمرة بتقديم الدعم للعراق".

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