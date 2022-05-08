مبيعات البنك المركزي اكثر من 191 مليون دولار في اول افتتاح بعد العطلة

2022/05/08 | 14:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار الامريكي بشكل كبير على حساب المبيعات النقدية في اول افتتاح له بعد عطلة العيد لمزاد البنك المركزي اليوم الاحد.

وباع البنك المركزي العراقي خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 191 مليوناً و771 الفاً و630 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وذهبت اكثر من 89% من هذه المبيعات لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 172 مليوناً و271 الفاً و630 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليوناً و500 الف دولار.

وقام 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 138 شركة توسط.

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