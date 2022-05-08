المصرف العراقي الإسلامي يفوز بعضوية المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية

2022/05/08 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، فوزه بعضوية المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية.

المصرف في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "فاز المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية (IIB) بعضوية المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية (CIBAFI) حيث نال المصرف العراقي للاستثمار والتنمية (IIB) ثقة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية(CIBAFI) والتي تنطوي تحت مظلة منظمة التعاون الاسلاميOIC كأول مصرف عراقي ينتمي لهذه المظلة الرسمية للصناعة المالية الاسلامية ،و التي تعتبر اكبر مؤسسة ترعى اعمال المصارف الاسلامية في العالم".

وأضاف "بدورنا نبارك للبنك المركزي العراقي وزملائنا في المصارف العراقية ورابطة المصارف الخاصة الحصول على شرف تمثيل العراق من الفوز بعضوية المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية (CIBAFI) ، كان هذا الحضور والتميز لبلدنا الحبيب وللبنك المركزي العراقي وللقطاع المصرفي العراقي ورابطة المصارف و تمثيلنا بين المصارف الاسلامية العربية والاجنبية من خلال دعم صناعة الخدمات المالية الاسلامية و تعزيز افضل الممارسات و الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية العالمية".

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