الكهرباء: نجهز المواطنين بـ24 ساعة يوميا

2022/05/08 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الكهرباء عادل كريم، ان الوزارة تجهز معظم المحافظات من 20 ساعة إلى 24 ساعة يوميا.

وقال كريم، في حديثه لقناة العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "تجهيزنا يبلغ الان من 20 ساعة إلى 24 ساعة يوميا في اغلب المحافظات، باستثناء محافظة الانبار التي نجهزها بـ 15 ساعة يوميا".

وأضاف أن الصيف الحالي سيكون افضل من الصيف الماضي بتجهيز الكهرباء، لان ايران تجهزنا الان بالكميات المطلوبة من الغاز.

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