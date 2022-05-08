2022/05/08 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تلغي عمليات المسح ثلاثية الأبعاد لحقائب الركاب الحاجة إلى القيود المفروضة على كمية السوائل في الأمتعة اليدوية على متن الطائرات.وتمتلك بعض المطارات التكنولوجيا اللازمة لذلك بالفعل، ما يشير إلى أن التطورات قد تكون في الطريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى ستتخلى المطارات عن حظر عبوات السوائل التابعة للركاب في الحقائب؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى ستتخلى المطارات عن حظر عبوات السوائل التابعة للركاب في الحقائب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).