الجسم البشري عاريا.. رسالة مشفرة لـ

2022/05/08 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينوي مجموعة من العلماء توجيه رسالة مشفرة إلى الفضاء تشمل رسوم توضيحية للجسم البشري.

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