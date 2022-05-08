2022/05/08 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد عضو مجلس النواب النائب أحمد طه الربيعي، اليوم الأحد، على ضرورة إحالة ملف الرقابة الجوية الملاحية إلى الملاكات العراقية لما تمتلكه من خبرة كبيرة لإدارة هذا الملف الحساس من الجهة الأمنية وكذلك وجود مشكلة قانونية بتجديد العقد للشركة التي تدير العمل منذ فترة.وقال الربيعي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، إن "الشركة العامة للخدمات الملاحية حجمت دور المراقب المحلي من خلال إبقاء الشركة الأجنبية العاملة في المطار على الرغم من استلام مهام عمل الرقابة من كوادر الملاحة العراقية منذ أكثر من عامين وأصبحوا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة هذا الملف".واضاف ان "ملف الرقابة الجوية الملاحية متعلق بالسيادة العراقية وحساسية إدارة هذا الملف لا تقل أهمية عن أي ملف أمني آخر"، مشيرا الى أن "مجلس الخدمات الجوية الملاحية كان رافضاً لتجديد العقد ولكن تم اكتشاف مخالفات قانونية وإدارية في تعاقد العراق مع شركة سيركو البريطانية العاملة في مجال الملاحة الجوية بمطار بغداد الدولي والتي من المفترض أن يتم استبدالها بكوادر وطنية".وتابع ان "مخاطبات صدرت بهذا الشأن وكتب اخرى ستوجه لغرض الوصول الى نتيجة مع الجهات المعنية بهذا الشأن لكون ملف عودة المراقب الجوي لإدارة هذا الأمر هو شيئ ضروري سيما في هذه المرحلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن مشكلة قانونية تمنع تجديد العقد لسيركو البريطانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن مشكلة قانونية تمنع تجديد العقد لسيركو البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).