الثانية منذ الحرب السورية عام2011.. بشار الأسد يزور طهران (صور)

2022/05/08 | 15:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاءت زيارة بشار الأسد الأولى لإيران في 18 دیسمبر 2018.

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