2022/05/08 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يكشف هدر بملايين الدولارات في عقود وزارة النقل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يكشف هدر بملايين الدولارات في عقود وزارة النقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).