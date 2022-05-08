بتنسيق مع المخابرات.. ضبط 4 حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الأوسط

2022/05/08 | 16:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغرض عرضها على السيد قاضي التحقيق.

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