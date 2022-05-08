مسؤول أوكراني: 60 شخصًا

2022/05/08 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير في منطقة لوغانسك أن 60 شخصًا "على الأرجح قُتلوا" بعدما أسقطت طائرة روسية ظهر السبت قنبلة على مدرسة كان يحتمي بها مدنيون.

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