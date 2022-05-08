الصحة تسجل 92 إصابة بكورونا

2022/05/08 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 146 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "الوزارة لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا بعموم المحافظات"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 5045".وسجل العراق أمس 55 إصابة بكورونا.

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