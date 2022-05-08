"أنانية نهاية الموسم".. انتقادت حادة لمحمد صلاح بعد "خيبة" توتنهام

2022/05/08 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت احتفل حساب فريق ليفربول الرسمي على تويتر بوصول محمد صلاح إلى 250 مباراته في مشاركاته مع الفريق، واجه النجم المصري، الحاصل قبل أيام على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، هجوما من بعض الجماهير على خلفية مباراة ليفربول الأخيرة في البريميرليغ.

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