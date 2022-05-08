2022/05/08 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أكاد أجزم أن الهيئة الإدارية للاتحاد لا تقيم الأماسي كإسقاط فرض ابدا، بل أنها بأمسياتها الأسبوعية هذه، تعمل على تفعيل الثقافة وإثارة الأسئلة، ولذلك أستميحها عذرا أن تمنحني الحرية الكافية كي نتأمل هذه الرواية ونرتقي لنكون بمستواها، دون خوف أو مبررات أو أعذار.



عندما كنت أنزل بعض البوستات في الفيس البوك عن الصوفية والمتصوفة ظن البعض أنني ملحد، بل أن بعض الأخوة أتهمني بذلك علنا في نادي الكتاب، وأن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من مداخلة الروائي الشهيد الدكتور علاء مشذوب أثناء تقديمه لروايتي غريب في 9/5/2015 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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