القاموس القرآنى : بطن / بطون / باطن / بطانة - أحمد صبحى منصور

2022/05/08 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : بطن / بطون / باطن / بطانةأولا : فى مواضع متفرقة فى الحمل للبشر .



1 ـ ( وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ) (78) النحل ).



فى أرذل العمر نتعرض للنسيان أو وأحيانا الزهايمر .



قال جل وعلا : ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً ) ِ(70 ......





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