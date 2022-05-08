القاموس القرآنى : بطن / بطون / باطن / بطانة - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : بطن / بطون / باطن / بطانةأولا : فى مواضع متفرقة فى الحمل للبشر .
1 ـ ( وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ) (78) النحل ).
فى أرذل العمر نتعرض للنسيان أو وأحيانا الزهايمر .
قال جل وعلا : ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً ) ِ(70 ......
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