"بدون علامة تعجب".. رئيس أوكرانيا ينشر فيديو في يوم الذكرى والمصالحة

2022/05/08 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو في يوم الذكرى والمصالحة، الذي يقام سنويًا في 8 مايو/ آيار لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب العالمية الثانية.

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