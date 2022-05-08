الشرطة الاتحادية تعيد فتح شوارع الكاظمية المقدسة

2022/05/08 | 16:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، إعادة فتح شوارع منطقة الكاظمية المقدسة ببغداد.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتوجيه من قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري، افتتح اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع عمليات بغداد شوارع منطقة الكاظمية المقدسة ببغداد ضمن قواطع مسؤولية اللواء".وأضافت، أن "افتتاح شوارع منطقة الكاظمية يأتي بالتنسيق مع الدوائر الامنية والخدمية وتنفيذاً لتوجيهات المراجع العليا في وزارة الداخلية واستجابة لمناشدات المواطنين وفي اطار دعم المؤسسات الخدمية وتخفيف الزخم المروري".وأعرب المواطنون بحسب البيان، عن "شكرهم وتقديرهم لما تبديه قطعات الاتحادية من جهود لتخفيف العبء عن كاهلهم، فضلا عن المهام والواجبات الكبيرة التي تقع على عاتقهم بحماية المواطنين ومنع محاولات المساس بأمنهم".

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