الأسد في زيارة

2022/05/08 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي خلال زيارة نادرة لطهران، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي.

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