الغانمي يصل كربلاء

2022/05/08 | 16:45 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، إلى محافظة كربلاء.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن الغانمي "وصل إلى كربلاء المقدسة، والتقى عدداً من القيادات الامنية في المحافظة؛ لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع الأمنية هناك".

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