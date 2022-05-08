2022/05/08 | 16:55 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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يس عراق: بغداد
سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.
واظهر الموقف الوبائي “تسجيل 92 إصابة جديدة و146 حالة شفاء، باجراء اكثر من 3 الاف فحص، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 3%.
ولم تسجل الوزارة اية حالة وفاة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة.
وسجلت الوزارة امس صفر وفيات و55 إصابة و129 حالة شفاء.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة الاصابة بكورونا في العراق مستقرة عند 3%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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