نسبة الاصابة بكورونا في العراق مستقرة عند 3%

2022/05/08 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

واظهر الموقف الوبائي “تسجيل 92 إصابة جديدة و146 حالة شفاء، باجراء اكثر من 3 الاف فحص، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 3%.

ولم تسجل الوزارة اية حالة وفاة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت الوزارة امس صفر وفيات و55 إصابة و129 حالة شفاء.

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