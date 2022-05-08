زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن تجري زيارة غير علنية إلى أوكرانيا

2022/05/08 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قرينة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، بزيارة غير علنية إلى أوزهورود في أوكرانيا، الأحد، وهي مدينة صغيرة تقع في أقصى جنوب غرب البلاد.

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